Fallece joven en fatídico accidente en Ciudad Cuauhtemoc

CIUDAD CUAHUTEMOC, CHIAPAS. - Un joven de oficio taquero que se desplazaba en una camioneta falleció al sufrir un accidente la madrugada de este viernes en el tramo carretero Cuauhtémoc-Potrerillo.

El centro de operaciones de emergencias 911, alerto a las diferentes corporaciones acerca de que un joven había fallecido al chocar la camioneta en que viajaba, debido a las lesiones es probable que no trajera puesto el cinturón de seguridad al momento del accidente.

Al lugar arribaron elementos policíacos de los tres niveles de gobierno, así como paramédicos aunque ya no pudieron hacer naca por el joven, los elementos dieron a conocer que en el sitio se toparon con aproximadamente 70 personas vecinas del ejido ciudad Cuauhtémoc, quienes dieron a conocer que eran familiares de la persona sin vida.

Al querer realizar el levantamiento de cuerpo y dar inicio a las diligencias correspondientes al caso, todos los presentes dijeron que no permitirían que las autoridades se llevaran el cuerpo pues le darían sepultura de acuerdo a sus propios usos y costumbres y que no necesitaban investigación alguna pues estaban conscientes de que se había tratado de un accidente en el que no había nadie más a quien culpar.

El joven fallecido, respondía al nombre de Julio Cesar N. quien fue levantado por sus familiares y trasladado a su domicilio en Ciudad Cuauhtémoc.