Familia de Aníbal Roblero exige a las autoridades redoblar esfuerzos para su búsqueda

Tuxtla Gutiérrez.- A 11 días de haberse llevado a la fuerza a Aníbal Roblero Castillo, presidente electo de Frontera Comalapa, su hijo, Alberto Roblero, lanzó un llamado a las autoridades para redoblar los esfuerzos en su búsqueda. Fue a través de un mensaje, difundido en redes sociales, donde su hijo, expresó el dolor que han vivido desde el secuestro, ocurrido en la capital chiapaneca a manos de un grupo armado.

Fue durante la tarde del pasado 3 de septiembre cuando sujetos armados a bordo de camioneta, se estacionaron frente a una cafetería ubicada sobre el bulevar Belisario Domínguez, se bajaron y subieron por la fuerza al alcalde electo de Frontera Comalapa, desde entonces no se sabe nada acerca de su paradero.

"Fue secuestrado en la capital de nuestro estado por un grupo armado, desde entonces no hemos sabido nada de él. La incertidumbre, el miedo y la desesperación se han vuelto parte de nuestra vida diaria cada minuto sin noticias es un dolor insoportable", dijo el hijo.

El familiar enfatizó en los minutos de angustia y preocupación que la familia ha vivido debido a la situación que afronta su padre, Aníbal Roblero Castillo, temiendo por su salud e integridad física; "Cada minuto sin noticias es un dolor insoportable", señaló.

Asimismo, la familia ha solicitado a las autoridades que no cesen en su búsqueda, pidiendo que los esfuerzos se intensifiquen para lograr su pronta localización. Además, el llamado fue dirigido a la sociedad para que se solidarice con su situación, compartiendo el mensaje para mantener viva la esperanza de encontrar a Aníbal Roblero.

"Estamos aquí para pedirles a las autoridades que no nos abandonen en este momento tan difícil. Pedimos con todas nuestras fuerzas que redoblen esfuerzos que no dejen de buscarlo que nos ayuden a traerlo de vuelta a casa. (...) Les suplicamos que nos ayuden compartiendo este mensaje, que lo hagan llegar a más personas para que la voz de mi familia, no quede en el olvido", concluyó.

Hasta el momento, no se tienen noticias sobre el paradero de Roblero Castillo, quien fue secuestrado hace 11 días en un incidente ocurrido en la capital chiapaneca. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chiapas ha señalado que ha realizado labores en torno a la denuncia de desaparición forzada del alcalde electo.

