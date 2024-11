Familia desaparecida en Emiliano Zapata es de San Cristóbal de las Casas

Habitantes de Emiliano Zapata, perteneciente al municipio 20 de Noviembre, descartan que la familia desaparecida por un grupo armado en la zona perteneciera a esa comunidad. En entrevista, los habitantes indicaron que el lugar donde fueron levantados está a orillas de la carretera, a unos 10 kilómetros de Emiliano Zapata, a la altura del rancho "El Centenario".

Uno de los pobladores señaló que no tienen conocimiento de lo que hacían en el lugar, pues el ejido es pequeño y todos se conocen, afirmando que no tienen familiares en el lugar. Otra habitante indicó que viajaban a bordo de una urvan particular.

Familia de San Cristóbal fue secuestrada en Emiliano Zapata por un grupo armado / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Ellos ni eran de acá. Lo que dicen en el pueblo es que son de San Cristóbal, que vinieron acá, y de ahí desaparecieron. Se descompuso su coche, vinieron acá por un mecánico y de ahí desaparecieron, pero hasta ahí", agregó el poblador.

Ante ello, no se explican cómo sucedieron los hechos, pues si eran de San Cristóbal y iban a algún lugar turístico, pudieron entrar por el lado de Comitán y no del lado de Chiapa de Corzo. Sin embargo, no descartan que sucedan estos hechos, pues una de las habitantes también indicó que ya es normal que ocurran.

"No, no nos da miedo, ya nos acostumbramos a convivir con ellos, vienen, comen aquí, pero no se meten con nosotros y aquí no pasa nada, gracias a Dios no son agresivos, ni nada. Al principio sí nos paniqueábamos, pero ahorita ya nos acostumbramos", señaló la habitante.

El grupo armado interceptó a la familia mientras viajaba hacia el municipio 20 de Noviembre / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, mencionó que son siete personas las desaparecidas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad.

Policiaca Accidente de tránsito en vía San Cristóbal-Tuxtla deja una persona sin vida

Por lo que abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de Magdalena “N”, de 41 años; Rosario “N”, de 39 años; Luis “N”, de 45 años; y Emanuel “N”, de 12 años de edad.

Cabe mencionar que Rosario, Luis y Emanuel eran familia, y a partir de la denuncia de su hija mayor, se emitieron las fichas de búsqueda. Además, hay otras tres personas de identidad desconocida que están en calidad de desaparecidas, las cuales viajaban en el mismo vehículo.

Familiares de las personas identificadas dieron a conocer que la última vez que tuvieron comunicación con las víctimas fue vía telefónica, la tarde del 23 de noviembre, cuando se encontraban en el municipio 20 de Noviembre. En ese momento, fueron interceptados por un grupo armado que los llevó.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las investigaciones, apegadas a los protocolos de búsqueda, para dar con el paradero de las siete personas.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️