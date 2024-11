Familiares de víctimas de balacera en carretera Chiapa de Corzo-Acala exigen justicia

Luego de un enfrentamiento violento registrado la mañana del pasado lunes, que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, Martha Patricia Serrano Corzo, familiar de dos de las víctimas, pidió a las autoridades esclarecer los hechos y actuar con prontitud para evitar más tragedias.

Serrano Orozco hizo un llamado a las autoridades competentes para que se haga justicia en cuanto a la muerte de sus familiares. Además, enfatizó la problemática que se han convertido los bloqueos en la zona, dejando afectaciones a los transeúntes.

Familiares de las víctimas exigen justicia tras la balacera en Chiapa de Corzo-Acala / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

"Lo que tienen que hacer, investigar y hacer justicia. Ellos no pueden por lo que yo diga, ni por lo que diga la otra parte. Se supone que hay pruebas, están las periciales, entonces deben hacer su trabajo, ellos deben cuidar a la población", relató la familiar de las víctimas.

La mujer mencionó que los bloqueos carreteros se han convertido en un problema para la sociedad, pues además de impedir el tránsito vehicular, se han convertido en una forma en la que las organizaciones pueden sacar dinero de la población.

"Yo no estoy en contra de que la gente proteste por las cosas, pero no es la forma de protestar tapando las carreteras y pidiendo dinero, porque eso ya no es protesta, eso ya es un delito. Las protestas se van a hacer allá, a las instituciones donde se tienen los problemas", dijo la afectada.

Protesta y dolor: La familia Serrano busca respuestas tras el violento enfrentamiento / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

El llamado de Serrano Corzo tuvo lugar durante el velorio de su esposo, Alberto Elpidio, y su hijo menor, Diego, quienes perdieron la vida en el altercado ocurrido cerca de las 08:00 horas en el predio Las Palomas. De acuerdo con su testimonio, el conflicto comenzó cuando tres de sus hijos le informaron que los habitantes del predio mantenían un bloqueo. Este grupo ya había tenido enfrentamientos con su familia hace dos años.

Relató que su esposo decidió acudir al lugar para apoyar a sus hijos, momento en el que una discusión con los bloqueadores escaló hasta convertirse en una pelea física. De manera inesperada, dos hombres armados, que estaban escondidos en la maleza, salieron y dispararon contra los presentes. Como resultado, su esposo y su hijo menor murieron en el lugar, mientras que otros dos hijos resultaron heridos.

Además de los miembros de la familia Serrano, otras tres personas perdieron la vida, incluyendo un menor de edad. Estas víctimas, según Serrano, eran trabajadores que se encontraban sembrando en las tierras de su esposo.

Martha Patricia señaló que dos de los cuerpos fueron levantados por las autoridades, mientras que los otros tres fueron recuperados por pobladores, quienes se guiaron por sus usos y costumbres.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre los hechos ni han informado sobre avances en las investigaciones. Los familiares exigen justicia y piden que se garantice la seguridad en la zona para prevenir más conflictos.

