Familias desplazadas en Chiapas por negarse a unirse a grupo vinculado al CJNG

Un total de 68 familias en el barrio Los Tulipanes, ubicado en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a las presiones ejercidas por la supuesta agrupación "El Maíz", vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas familias, que se negaron a participar en las actividades y reuniones del grupo, fueron desalojadas sin previo aviso, dejando atrás todas sus pertenencias, según denuncias de los pobladores.

La situación, que ha generado preocupación en la comunidad y la ciudadanía en general, fue reportada a la redacción desde la sierra del estado de Chiapas por los propios afectados. Los habitantes explicaron que, además de ser desplazados de sus casas, también se les prohibió vender en el mercado local, dejándolos sin medios de subsistencia.

Varios de los afectados se encuentran actualmente en situación de desamparo / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Varios de los afectados se encuentran actualmente en situación de desamparo, refugiándose con amigos y familiares, mientras que otros carecen de un lugar seguro al cual acudir. En un intento por buscar ayuda, algunas de las familias se dirigieron a la presidencia municipal y a la fiscalía local. Sin embargo, se encontraron con obstáculos burocráticos, ya que les exigieron documentos de propiedad legal de las viviendas, que no poseen debido a la falta de regularización en la tenencia de la tierra.

Un residente del barrio Los Tulipanes expresó su preocupación por la difícil situación que enfrentan: "Algunas familias afectadas se refugiaron con conocidos y otras no tienen a dónde ir. Ayer fueron a buscar ayuda a la presidencia municipal, pero no los atendieron; luego acudieron a la fiscalía, pero no pudieron interponer la denuncia porque les pidieron un documento que acredite la propiedad legal y no tienen".

Además, describió la triste escena de una pareja de ancianos en el parque central, quienes no sabían cómo enfrentar su repentina pérdida: "Al mediodía estaba una pareja de señores en el parque central sin saber qué hacer; la señora lloraba porque tuvo que salir de su casa y nada pudo sacar".

Según los informes de los pobladores, los problemas comenzaron cuando miembros de la agrupación "El Maíz" comenzaron a amenazar e intimidar a los habitantes del barrio Los Tulipanes, exigiendo su participación en reuniones. Ante la negativa de la comunidad de unirse a estas actividades, la presión aumentó y finalmente se les instó a dejar sus hogares sin poder llevarse sus posesiones.

La comunidad está clamando por la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno para brindar apoyo a las familias desplazadas y abordar esta situación alarmante que afecta a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en Chiapas.