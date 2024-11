Fiscalía de la Mujer concluye investigación contra comandante por denuncia de agresión

La Fiscalía de la Mujer concluyó las investigaciones en torno a la denuncia presentada contra el comandante Ernesto Molina Aguilar, acusado del delito de agresión por parte de una agente de la Policía de Investigación.

La investigación comenzó tras la separación del cargo del comandante por parte de la Fiscalía General del Estado y la apertura de la carpeta de investigación número 690-101-1104-2024, con fecha 6 de noviembre de 2024. Sin embargo, en su declaración ante la Fiscalía, la denunciante modificó su versión de los hechos.

En su testimonio declaró: “Manifiesto a esta Fiscalía que los hechos no sucedieron como lo narré el día 8 de noviembre de 2024. "Tuve relaciones sexuales con Ernesto M., pero fue con mi consentimiento. Después de una discusión que tuvimos, me enojé mucho y, por ello, decidí denunciarlo. Por ello Solicito el cierre de la presente investigación, ya que no existe delito que perseguir”.

Además, en otro momento de su declaración, la agente reconoció haber sostenido una relación sentimental con el comandante y explicó que la denuncia fue presentada debido a un enojo tras una discusión. Según sus palabras, pidió a Molina Aguilar que dejara a su familia, y ante su negativa, decidió proceder con la acusación.

Tras la ratificación de estas declaraciones ante el Ministerio Público, la Fiscalía de la Mujer determinó el cierre de la carpeta de investigación al no existir elementos para continuar el proceso.