Fue por culpa del presidente electo de Pantelhó que se conforma el Grupo “Machetes”

San Cristóbal de Las Casas.- “El 7 de julio de 2021, a las 4 de la Madrugada, entramos, no para atacar el pueblo, si no para expulsar a los sicarios, a los narco traficantes, al crimen organizados, entramos porque no queremos más muertes para los pobres campesinos, Tzeltales y Tsotsiles, nuestras paciencias se acabó, porque en el gobierno federal y estatal, no vemos ninguna esperanza, nuestro dolor ante tanta Sangre derramada tomamos el rumbo de nuestra historia”.

Lo anterior son palabras del vocero del grupo auto denominado “ Autodefensas del Pueblo Machetes” quiénes en un comunicado dirigido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) dieron a conocer que ante los acontecimientos en Pantelhó, en el año 2002, Austroberto Herrera Abarca se quiso autonombrar como juez municipal de aquel lugar, y “le abrió las puertas al crimen organizado a los narco traficantes y a si comenzó a matar a los que se oponen con sus actividades, vemos que ha matado aproximado de 200 personas, al principio denunciamos pero el ministerio publico nunca tomo en cuenta nuestras denuncias y algunos de nuestros compañeros fueron asesinados por denunciar la violencia que estamos viviendo”.

Recuerdan que Austroberto Herrera Abarca, Ahora que Delya Janeth Flores Velasco, es presidenta formó parte de los narcos; y Raquel Trujillo Morales, Presidente Electo de Pantelhó son “partes de los Narcos traficantes. Desde hace varios Años somos testigos de los asesinatos que le han hechos de nuestros abuelos padres e hijos, hemos visto como nos roban y despojan nuestros bienes, todo esto que sucede no vemos nada de justicia por parte del gobierno federal y estatal”.

Los hechos mencionados fue lo que después de platicas y reflexiones acordaron defender la vida de las comunidades, “así poco a poco en el Silencio fuimos formando nuestros Auto Defensa para nuestro Pueblo de Pantelhó. Vemos cero actuaciones del mal gobierno”.





Lee también: La montaña fue el lugar más seguro para huir de Pantelhó





Suponen que Raquel Trujillo Morales, Presidente Electo de Pantelho, traerá muchos muertos, por eso decidieron decir “ basta ya, Basta de tanto sufrimientos y derramamientos de sangre. Así decidimos entrar en el pueblo de Pantelho, Aclaramos una vez que Pantelho esté Libre del crimen Organizado encabezado por Raquel, una vez que esté Libre de sicarios y narco traficantes, Nosotros como autodefensas del pueblos nos retiramos, porque no buscamos el poder ni el Dinero, para nosotros una vez libre el Pueblo de Pantelho”.

“Dejamos en manos de los agentes y Comisariados de cada Comunidades para que eligen sus autoridades desde nuestros usos y costumbres, no por partidos; los partidos políticos han divididos y confrontados al pueblos y ha traído muchos muertos”, subrayan.

Dejan en claro que ellos no son un grupo de narcos, y aunque tienen paciencia “tiene un límite vemos que el mal gobierno ha jugado con la vida de nuestro pueblo, permitiendo la entrada de los malos que matan así como Enoc Díaz Pérez, de Pueblo Nuevo Solistahuacan y Contador Arturo Ramos Salazar de origen del Municipio de Pantelho, que Austroberto le dio permiso para fortalecer y financiar el narco tráfico en nuestro pueblo de Pantelho pero el gobierno se olvidó que hay Davides que se organizan para defender la vida del pueblo”.

“Aclaramos al mal gobierno que no envíe su guardia nacional, su ejército, su policía, porque ya no es tiempo, si vemos que envía para matarnos y detenernos para encarcelarnos, es porque forma parte del crimen organizado el gobierno, es porque se confirma que tenemos un narco gobierno, narco estado”, concluyen.