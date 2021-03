Habitantes amenazan con linchar a padre de presunto ladrón

Tuxtla Gutiérrez. Habitantes de la colonia Flor de Mayo, ubicada al extremo norte oriente de esta ciudad capital mantienen retenido a una persona de la tercera edad señalado de ser el padre un presunto ladrón.

El masculino de unos 60 años presuntamente se encuentra privado de su libertad desde la tarde de este lunes, los inconformes lo señalan de encubrir a su hijo.

"Detuvimos al señor por que es el papá de un chavo que me robó en la mañana mi moto, él junto con otra persona me machetearon y me tiraron un balazo para quitarme mi moto marca Italika 150, que la utilizo para repartir tortilla" dijo el presunto agraviado.

Los inconformes señalaron si el primogénito no entrega la moto, su padre será linchado y quemado en el campo de la colonia.

Por su parte, el papá del sindicado mencionó que él no tiene nada que ver con los actos de su hijo, y que cuando sea detenido hagan lo que quieran con él.

Hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad policíaca ni de gobierno habían hecho actos en el lugar para mediar la liberación del masculino.