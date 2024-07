Más de 100 refugiados en escuela de Tzanembolom huyen por violencia en Pantelhó y Chenalhó

Por los constantes ataques armados que se han registrado en los municipios de Pantelhó y San Pedro Chenalhó, ubicados en la región Altos de Chiapas, más de cien personas han huido de sus casas y se han refugiado en una escuela de la localidad Fracción Tzanembolom, municipio de San Pedro Chenalhó, así lo denunciaron los mismos habitantes de esta localidad.

Se informó que una familia más ha abandonado su hogar. Esta familia, integrada por una mujer y sus seis hijos menores, también es de la comunidad de Tzanembolom, municipio de Chenalhó. Se han unido a las más de cien personas que desde el pasado miércoles están resguardadas en el auditorio de una escuela de la localidad, debido a los disparos de armas de fuego por parte de integrantes del grupo Los Herrera.

“La señora huyó de su casa con sus seis hijos y se refugiaron en el auditorio de la escuela porque la gente de Fracción Tzanembolom, que se ha integrado al grupo de Los Herrera, la fue a amenazar para que se aliara con ellos. Le dieron un plazo de tres o cuatro horas para que se anotara en una lista que lleva su agente municipal de Pantelhó. Por las amenazas, la mujer y sus seis hijos huyeron hacia el auditorio. Su marido no se encuentra, pues está fuera trabajando”, señaló uno de los afectados.

Añadió que hay otras cuatro o cinco familias que quieren salir de sus casas, pero no pueden debido al miedo, y que los militares no quieren escoltarlas para que puedan salir. Los sicarios han amenazado que, si no se quieren aliar con ellos y quieren salvar la vida, tienen que pagar una multa de 50 mil pesos. Además, la tarde-noche del lunes volvió a haber disparos en Tzanembolom.

Finalmente, denunciaron que el grupo de Los Herrera tuvo el control durante veinte años en el municipio de Pantelhó, colindante con Tzanembolom, hasta julio de 2021, cuando el grupo de autodefensa El Machete irrumpió en la cabecera municipal de Pantelhó. Actualmente, este grupo mantiene el control en la localidad. “Ayer lunes había rumores de que iban a entrar los soldados, la Guardia Nacional y la policía estatal, pero no lo hicieron, por eso siguieron los ataques por la tarde y noche”, señalaron.

