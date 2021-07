Hieren a un hombre con navaja por presunto problema de pareja

Tuxtla Gutiérrez. Con una herida en la oreja izquierda y otra en la cabeza terminó un masculino luego de ser agredido por otro hombre sobre el boulevard Ángel Albino Corzo y boulevard Andrés Serra Rojas frente a la fuente Diana Cazadora.

El agraviado mencionó que al trasladarse a bordo de un colectivo junto con su pareja y la hija de ésta, encontraron al ex esposo y padre de la menor.

"El que me navajeó fue el esposo de mi pareja, cuando íbamos en la combi lo encontramos, comenzó a decirme que no quería verme con ellas, decidimos bajarnos, al descender también se bajó y me hirió" dijo el lesionado de 35 años de edad aproximadamente.

Por las heridas el sujeto fue llevado al hospital para su suturación por socorristas de la benemérita institución.

Sobre el agresor algunos testigos informaron que se dio a la fuga rumbo al poniente corriendo, patrullas se movilizaron en la zona pero no fue posible su localización.