Hieren a una persona dentro de su vehículo sin llevarse nada

Un conductor terminó con heridas graves luego de ser lesionado en su propia unidad de transporte en la colonia Albania Alta, las autoridades que llegaron al lugar desconocen el motivo de este acto violento pues todas las pertenencias del sujeto se encuentran dentro del auto por lo cual no hubo robo, el lesionado fue trasladado al nosocomio mientras que los uniformados buscan al responsables.

Policiaca Fatídico accidente en la autopista Arriaga-Tapachula, un muerto y un herido

Llamadas de emergencia alertaron a los cuerpos policiacos quienes recibieron el reporte de que en la colonia antes mencionada un sujeto salió de su automóvil con una lesión de gravedad por lo cual, comenzaron a especular que se trató de un hombre quien apuñalo al conductor para robarle su unidad, sin embargo, esto fue desmentido por las autoridades ya que no hubo intento de atraco por lo cual, se supondría que fue un problema personal.

Personal médico arribó al sitio y trasladaron al sujeto de manera inmediata para evitar una lesión mayor y así poder estabilizarlo, por lo tanto, no se le pudo pedir sus generales ni el motivo de esta presunta disputa que terminó con una persona lesionada y múltiples teorías por parte de las personas que se encontraban transitando el sitio y comenzaron a especular.

Los uniformados exhortan a los ciudadanos a no difundir información falsa para no alertar a los tuxtlecos para no caer en pánico.