Hombre es estafado con el "cuento" del cheque

Tuxtla Gutiérrez. Una persona del sexo masculino de 30 años de edad originario del municipio de La Larrainzar fue estafado por dos sujetos con un cheque falso.

Autoridades policíacas acudieron al bulevar Ángel Albino Corzo y calle Victorico Grajales de la colonia Bienestar Social para el levantamiento de los datos.





"Iba caminado rumbo al banco Bancomer, un hombre de 40 años y el otro de 60 años de edad se me acercaron y me pidieron favor de cambiar un cheque de 20 mil pesos, argumentando que ellos no tenían credenciales, y que era al portador, a cambio me darían un porcentaje, por lo que les dejé mi mochila con mis pertenencias mientras regresaba con el dinero" dijo Agustín "N" agraviado.





Tras llegar al banco los ejecutivos le notificaron que el cheque era falso, por lo que pidió que se retirara del lugar, al buscar a los hombres que le pidieron el favor de cambiárselo no encontró a ninguno, las personas se llevaron una mochila con su cartera que contenía 1500 pesos y documentos personales y un teléfono celular.

Policías le indicaron levantar su denuncia correspondiente ante el Ministerio para deslindar sus responsabilidades ante el mal uso de sus documentos personales.





