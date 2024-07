No estaba desaparecida: huyó por maltrato familiar

Luego de una ficha de búsqueda que emitió la Fiscalía de Justicia del Estado, donde solicitaban el apoyo sobre desaparición de la joven Katherine Gabriela Cruz Martínez, originaria del municipio del municipio de San pedro Chenalhó, ubicada en la región altos de Chiapas, a través de un video informó que ella no estaba desaparecida, se encuentra bien con su hijo y que se salió de su casa porque sufría maltrato por parte de sus padres, por lo que decidió huir de su casa.

Katherine Gabriela fue reportada por sus padres como desaparecida el pasado 1 de julio del 2024, aclarando que ella se fue de su casa porque sufría maltrato por sus padres, en un video grabado por ella misma señaló que huyo de su casa por violencia que sufría dentro de su domicilio, y que fueron varios días que fue maltratada, amarrada y golpeada.

La joven madre junto con su menor hijo narró en el video que el 29 de junio fue amarrado y golpeado para evitar que huyera de su casa en la comunidad Lázaro Cárdenas del municipio de San Pedro Chenalhó, pero que, gracias el apoyo de uno de sus hermanas logró escapar de su casa junto con su hijo, y actualmente se encuentra fuera del municipio y que sus pertenencias quedaron en poder de sus padres.

Al respecto, exigió que sus pertenencias sean entregadas a la Fiscalía de Justicia, porque existe una denuncia por parte de los mismos padres por desaparición de persona, afirmando que ella se encuentra bien, y no está desaparecida, se encuentra junto con su hijo en un lugar de la república mexicana.

Finalmente, pidió que no se preocupen el resto de sus familiares, ella y su hijo se encuentran bien de salud, con el tiempo aclarará muchas cosas, porque existen declaraciones faltas por parte de sus padres y que por la violencia que sufrió decidió huir de su casa, pero con el tiempo aclarará con la justicia, “lo que quiero es que devuelva mi teléfono, porque hacen llamadas y mandan mensajes, haciéndose pasar que soy yo, que ya no me sigan atacando”.

