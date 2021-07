Indígenas y campesinos demandan libertad de presos en Chiapas

Indígenas y campesinos de diversos municipios se manifestaron este lunes en Tuxtla Gutiérrez para demandar la libertad de presos recluidos en diversas penitenciarías, demandaron a la Fiscalía General de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia, justicia pronta y expedita.

"La aplicación de la justicia en Chiapas, aún adolece de la manipulación política e intereses de los grupos de poder", expuso Marcelino Núñez Pérez, uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.

Demandan la libertad de Miguel N, del municipio indígena de Jitotol, que a juicio de los manifestantes, su detención y encarcelamiento es de carácter político, no de tipo jurídico, creen que no ha cometido ningún delito, además, no se lo han probado ni se han presentado a ningún careo los supuestos denunciantes.

Exponen que se le acusa de los delitos de motín y ecocidio, por los que fue detenido el 2 de julio "pero se trata de un montaje y pretexto para llevarlo a prisión, lo que violentan sus derechos humanos, su libertad, su bienestar, la garantía de audiencia".





El profesor Miguel N se encuentra recluido en la penitenciaría El Amate en el municipio de Cintalapa de Figueroa, su excarcelación es demandada por indígenas de Acala, Solosuchiapa, Mapastepec, Simojovel de Allende, Soyaló, Bochil, Venustiano Carranza, Huitiupán y San Cristóbal de Las Casas.

Miguel N, se ha identificado con las causas sindicales y sociales; fue fundador de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Chiapas (CNTE) en 1979, integrante de la Comisión Ejecutiva de la Sección 7 del SNTE a mediados de los 90'; fundador de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos en 1987, dirigente regional y dirigente estatal.

Miguel González Hernández en año de 1988 tuvo su primera incursión política en el municipio indígena de Jitotol en donde apoyó la candidatura de Manuel López Núñez, que encabezó la planilla municipal del Partido Mexicano Socialista.

Bajo su liderazgo, el Partido de la Revolución Democrática gobernó varios trienios en Jitotol, él mismo encabezó la planilla municipal que ganó las elecciones en 1995, periodo de gobierno municipal 1996-1998, ha levantado la voz por las causas sociales y ha formado parte del Movimiento de Regeneración Nacional, documenta Marcelino Núñez.