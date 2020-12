Indigente provoca movilización policíaca en Copoya

Tuxtla Gutiérrez . El cuerpo de una persona que se encontraba cubierto con una cobija en las inmediaciones del panteón ejidal de Copoya movilizó a las corporaciones policíacas la noche de este miércoles.

Fueron los ejidatarios quienes observaron el bulto tirado, a versión de ellos mismos fue un vehículo de color gris quien lo aventó en ese lugar.

Minutos después del reporte al centro de control, comando, cómputo y comunicación oficiales de la secretaria de seguridad y protección Ciudadana que se encuentran destacamentados en el punto de salida Tuxtla Gutiérrez- Copoya llegaron al lugar.

En compañía de los lugareños inspeccionaron el "encobijado", de pronto un hombre apareció tras el cobertor.

"Vivo en la calle, como me da frío, me cubro de forma completa mi cuerpo, a mi nadie me vino a tirar, yo caminos en las calles y duermo donde me entra la noche" dijo el masculino en situación de Calle.

Los habitantes y policías se retiraron del lugar y dejaron descansar al hombre.