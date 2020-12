Delincuentes arrebatan 20 mil pesos a mujer

Tuxtla Gutiérrez. Una mujer fue asaltada la tarde de este martes por dos sujetos quienes le llevaron 20 mil pesos en efectivo.

La versión de la víctima señaló que tras retirar los billetes en una tienda departamental ubicada sobre la 9 Sur y 15 Oriente caminó 100 metros cuando fue abordada por dos hombres.

"Uno de los hombres me tapó el camino, me mostró un cheque de una fuerte cantidad, me pidió favor de cambiarlo a cambio de darme un porcentaje, al negarme otro sujeto se acercó y entre ambos me quitaron mi dinero que llevaba en mi bolsa" dijo la víctima.

Posterior al atraco la dama marcó a los números de emergencias para reportar el hecho. Los uniformados tomaron datos y características de los delincuentes e implementar una búsqueda en la zona.

A la agraviada se le aconsejó acudir al Ministerio público en turno para levantar su denuncia correspondiente.