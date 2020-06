Intentaron retener a ex militante de la Otra Campaña Zapatista

San Cristóbal de Las Casas.- El pasado viernes intentaron retener a José López Pérez, ex representante de la llamada Otra Campaña del Ejercito Zapatista de la comunidad Molino Los Arcos parte baja.

Se supo que los hechos se suscitaron alrededor de las 5 de la tarde cerca del barrio de Cuxtitali, justo en una de las calles que comunica el asilo Parador San Juan al oriente de San Cristóbal, pero José López logró huir.

Según la fuente que envió un video, José López pudo escapar se un grupo de personas según lograron identificar con motonetas, de la comunidad El Pinar, por lo que de inmediato solicitó el apoyo de sus compañeros para respaldarse y así evitó ser “desaparecido”.

“Eran como siete u ocho personas, venían varios en una camioneta, ya no logre ver bien, salí como pude, no estamos de acuerdo con lo que esta pasando, a mi siempre me amenazan” se logra escuchar en un video, donde José apunta no ha hecho ninguna denuncia y solamente informa al fiscal de justicia de la zona alto.

Fuentes confiables indican que José López, no realizó ninguna denuncia, y solamente acudieron elementos de la policía Municipal para brindarle el auxilio, y solamente se refugio en su domicilio.