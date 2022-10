Joven embarazada muere mientras dormía, se derrumbó su casa

Tapachula, Chiapas. El cuerpo de bomberos con apoyo de servicios auxiliares de emergencia, cruz roja mexicana y protección civil, rescataron el cuerpo de una joven de 20 años de edad, quién falleció en un derrumbe de una casa en la colonia La ceiba ubicado al norte del municipio de Tapachula.

Desde hace 22 años un grupo de personas vinieron a vivir en las márgenes del río Texcuyuapan, en una pequeña saliente de no más de 3 o 4 metros en algunas partes, son familias enteras que no han podido ser desalojadas por las autoridades pues dicen que no tienen donde vivir y en este sitio han hecho casas precarias construidas con palos, maderas y plásticos en las que sobreviven.





Hace más de dos décadas que decenas de familias habitan las márgenes del río Texcuyuapan, arriesgando sus vidas y las de su familia. / Foto: Carlos Mejía | Diario del Sur





Durante la temporada de lluvia, las más de 40 casas, quedan expuestas más de lo habitual, las familias que las habitan viven con "el Jesús en la boca" temiendo una crecida del río o lo que en este caso ocurrió, un deslave, además de que podría caerles alguno de los grandes árboles que están en el lugar y que son un verdugo y al mismo tiempo un alivio pues sus profundas raíces son las que sostienen la tierra, sin embargo se han negado a salir debido a que es el único lugar que tienen para vivir.





Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días han aflojado la Tierra por lo que la mañana de este viernes, se reblandeció y cedió al peso cayendo como un alúd al cauce del río, un evento completamente natural que se convirtió en tragedia debido a que la parte que se desgajó tenía en su cornisa la casa habitada por Michelle Adriana, una joven de 20 años que en unos días sería madre y estaba durmiendo cuando el hecho ocurrió sin que alcanzara a reaccionar para poner a salvo su vida, si es que había alguna oportunidad.





La joven fallecida era Michelle, tenía 20 años y 8 meses de embarazo, viajó a Tapachula para aliviarse. / Foto: Carlos Mejía | Diario del Sur





La joven madre habitaba en la colonia el retiro en la zona alta de Tapachula, ciudad a la que viajó pues estaba por dar a luz, por ello se encontraba alojada en el lugar que era la casa de su abuela Irma N. quien con esta tragedia no sólo perdió todas sus pertenencias, sino también la preciada vida de su nieta y su bisnieto no nato.

Se cree que Michelle habría perdido la vida en forma instantánea al caer en el alud de tierra que la sepultó en la casa donde dormía sintiéndose segura, los rescatistas lograron tras varios minutos, rescatar su cuerpo inanimado de entre los escombros de la casa que una vez llamó hogar y ahora se convirtió en su sepulcro.









Personal de Servicios periciales arribo al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

En este lugar, además de la casa de la abuela de Michelle, existen más de 40 viviendas en condiciones precarias que se encuentran en una zona de alto riesgo en las márgenes del río que están habitadas desde hace 22 años, y en este tiempo se han registrado dos derrumbes y una casa atrasada por la creciente del Texcuyuapan que es el nombre del afluente que pasa en el sitio.





