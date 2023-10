Joven estudiante lucha por su vida después de ser víctima de un violento asalto en Tuxtla

Hoy, la comunidad de Tuxtla Gutiérrez se encuentra consternada y preocupada por la dramática situación de una joven de 21 años, estudiante de la UNACH y trabajadora, quien se debate entre la vida y la muerte después de ser víctima de un asalto violento. La víctima, conocida por su destacado desempeño académico y su prometedor futuro, se encuentra en un coma profundo e intubada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del IMSS 5 de Mayo.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 25 de octubre, alrededor de las 6:30 a.m., cuando la joven fue abordada por unos asaltantes armados. Durante el asalto, uno de los agresores disparó un tiro que impactó en la cabeza de la joven. Afortunadamente, ella llevaba un casco en ese momento, lo que impidió que la bala avanzara y se alojara en el hemisferio derecho del lóbulo frontal, sin salida. A pesar de no perder el conocimiento de inmediato, el traumatismo y la hemorragia interna la llevaron al hospital en estado crítico.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Hoy, los Familiares de esta joven viven una pesadilla, viendo a su hija luchar por su vida, manteniendo la fe en un milagro. Esta historia es un claro ejemplo de la grave situación de inseguridad que aqueja a Tuxtla Gutiérrez y a todo el estado de Chiapas. Es imperativo que las autoridades correspondientes tomen medidas efectivas para proteger a nuestros jóvenes y garantizar un entorno seguro en la ciudad.

Puedes leer también: Dos asaltos a jovencitas en Tuxtla, una de ellas recibió un "cachazo"

Exigimos la intervención de las autoridades para la pronta detención de los responsables de este intento de homicidio. No es suficiente con afirmar que se han identificado a los agresores; "es necesario que se tomen medidas concretas para llevarlos ante la justicia y prevenir que hechos como este se repitan en el futuro" Comento su familiar.

Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas

Esta no es la primera vez que la impunidad se cierne sobre hechos violentos en nuestra ciudad, y tememos que no sea la última. Hoy fue nuestro familiar, pero mañana podría ser cualquiera. Las autoridades no pueden seguir ignorando la violencia que afecta a nuestra comunidad y deben asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️