Joven fallece por presunta descarga eléctrica al adornar una casa en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez.- Un joven falleció la tarde de este domingo de una presunta descarga eléctrica cuando adornaba una vivienda ubicada sobre la 20 poniente y 10 sur de la colonia Xamaipak de esta capital.

De acuerdo a sus familiares, el hombre identificado como Jorge Luis "N" de 18 años, se encontraba poniendo objetos para festejar al santo de San Antonio de Padua cuando tocó sin querer un cable de luz que le provocó que se electrocutara.

Del fuerte contacto con la electricidad el hombre cayó al suelo inconsciente, por lo que los presentes de inmediato llamaron a los números de emergencia para pedir una ambulancia.





Fueron paramédicos del heroico cuerpo de bomberos quienes se encargaron de llegar y proporcionar los primeros auxilios, así como reanimación cardiopulmonar.

Fue trasladado al servicio médico forense para su estudio post muerte correspondiente

El sujeto fue subido de manera urgente a la unidad y trasladado a un hospital particular ubicado sobre la 14 poniente y 2 sur, al llegar se supo que ya no contaba con signos vitales, por lo que el personal del nosocomio ya no lo recibió.

El cuerpo que permaneció arriba de la cabina en la ambulancia fue bajado por personal de la dirección de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado y trasladado al servicio médico forense para su estudio post muerte correspondiente y la integración de una carpeta de investigación.