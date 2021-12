Joven mujer es estafada con un pagaré a cambio de sus pertenencias

Tuxtla Gutiérrez. Elementos policíacos de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana atendieron el auxilio de una mujer estafada en la 9 sur oriente y esquina con la calzada caminera.

El reporte fue registrado por el centro de control, comando, cómputo y comunicación cerca de las 13:40 horas en la mencionada ubicación.

La agraviada de 21 años aproximadamente narró que mientras caminaba una mujer y un hombre se le acercaron para preguntarle una dirección, posteriormente sacaron un pagaré con la cantidad de 75 mil pesos y pidieron de favor de ir a cambiarlo a 50 metros de donde estaban.





"Me pidieron favor de ir al banco a cambiar ese papel, a cambio les dejé mi bolsa con dos celulares, pertenencias , documentos y cartera con 600 pesos como garantía que regresaría, fue al lugar donde me señalaron, no había tal banco, al regresar la pareja ya no estaba" mencionó la afectada.

Los oficiales le dieron a la dama indicaciones para acudir al ministerio público a formalizar su denuncia para iniciar las investigaciones pertinentes.