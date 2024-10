La feria llegó a su fin tras casi un mes y accidente suscitado

Después de casi un mes de llegar a Tuxtla Gutiérrez, llega a su fin la feria que se mantenía en el Víctor Manuel Reyna, cabe mencionar que en días pasado surgió un accidente en el cual aclararon que no fue a raíz de una falla mecánica si no un descuido del joven al soltar la cadena del juego.

Es así como este domingo en el lugar ya se encuentran levantando las lonas y los juegos mecánicos, donde uno de los trabajadores y propietarios de un juego mecánico, mencionó que cerca de un mes llegaron a la feria el cual tenia un costo de 200 pesos y podías subirte las veces que quieras a los juegos y los días miércoles 2x1, lamentablemente el incidente ocurrido aseguró que no fue por falla mecánica.

Cabe mencionar que los hechos se suscitaron el viernes por la noche cuando un joven identificado con el nombre de Jorge "N" se subió a uno de los juegos mecánicos por lo que la cadena se soltó y se resbaló provocándole golpes en la cabeza y en sus extremidades

Juego en la feria de Tuxtla Gutiérrez / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Derivado de la situación, testimonios hicieron la solicitud de auxilio de los cuerpos de emergencia, sin embargo ante la falta de unidades médicas disponibles, los testigos comenzaron a hacer el llamado a los familiares, ante la falta de equipos para su atención.

Finalmente el joven fue auxiliado por sus padres, quienes llegaron al sitio y se lo llevaron hacia un centro hospitalario para su atención médica especializada. Hasta el momento se sabe que el joven sufrió heridas graves, sin embargo su vida no está en riesgo.

Ante ello Protección Civil aclaro que esto no se trata de una falla si no un descuido, abundando que los juego estaban supervisados, además aclaro que ya estaba a punto de llegar al fin y no se había suscitado ningún incidente.

Mientras tanto el trabajador confirmo los hechos, explicando la situación y agregando que ya habían concluido el tiempo de estar en el lugar por lo que ya se encontraban levantando los juegos mecánicos y los puestos.





Con información de Ángel Canseco

