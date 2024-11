Nicole exige justicia tras sufrir agresión física y amenazas por su expareja

La Fundación Karla Velasco, que brinda apoyo a familias víctimas de feminicidio y homicidio, exigió este jueves la intervención inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad de una joven identificada como Nicole, quien denunció haber sido víctima de un ataque violento relacionado con un proceso legal contra su expareja, identificado como Carlos.

Nicole relató los hechos ocurridos la noche del jueves, señalando que fue interceptada por dos hombres en motocicleta al descender de su vehículo, quienes la golpearon. La joven creyó que se trataba de un asalto, sin embargo, al final recibió una amenaza relacionada con lo sucedido con su expareja.

"Yo llegué a cenar, bajé de mi coche y, al bajar, dos tipos en una moto me sorprenden a golpes y me introducen al mismo. Me golpean muy fuerte el rostro (...) En primera instancia pensé que sería un asalto, pero cuento con todas mis pertenencias, nunca se llevaron nada y lo único que alcancé a escuchar fue un 'para que sigas con tus demandas', demanda la cual yo tengo en contra de mi expareja por el proceso de nuestro divorcio", explicó, refiriéndose al proceso legal de divorcio que enfrenta.

Policiaca Hombre resulta lesionado tras ser atropellado en la Novena Sur de Tuxtla Gutiérrez

Nicole afirmó haber recibido previamente amenazas por mensajes de texto dirigidas tanto a ella como a su hermana. Durante la conferencia, la joven mostró uno de los mensajes recibidos, que decía: "Ya mandé a que te mataran, te están buscando para que no salgas de tu casa".

Por su parte, Maricruz Velasco hizo un llamado directo a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de la Mujer para que tomen medidas urgentes en este caso, ya que, en caso de permitir que la persona continúe en libertad, podría cometer actos que atenten contra la vida de Nicole.

Muestras de evidencia: mensajes de texto con amenazas previas al ataque / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

"Aquí hay una amenaza de muerte, lo estamos escuchando de la voz de Nicole, el llamado es de que se le pide al Fiscal General, a la Fiscalía de la Mujer, que nos escuchen, a Nicole más que nada. Ahorita está aquí con nosotros; no queremos saber que al rato nos la vayan a entregar en un cajón, porque no queremos que su mamá sea una más como nosotras, que esté llorando y exigiendo justicia por su hija asesinada", expresó.

La fundación y la colectiva que acompaña a Nicole demandaron la implementación inmediata de medidas de protección tanto para ella como para su familia. También pidieron que se investigue y sancione a los responsables del ataque y de las amenazas. La organización instó a las autoridades a evitar que esta agresión quede sin castigo, subrayando la urgencia de atender los casos de violencia de género en Chiapas.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️