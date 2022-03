Justicia por el asesinato del maestro Juan Carlos, en San Cristóbal

A 6 años del homicidio del maestro Juan Carlos Jiménez Velasco asesinado en la zona oriente de San Cristóbal de Las Casas, no hay ninguna persona detenida del caso, por lo que los familiares y amigos exigen la detención de los responsables del homicidio.

Al respecto Lucio Jiménez Velasco junto con un grupo de 30 personas, exigió justicia por el asesinato de su hermano, porque a 6 años de su muerte, los responsables caminan en las calles de la ciudad, fue detenido una persona presuntamente responsable del homicidio pero 8 meses después obtuvo su libertad y la muerte de su hermano no puede quedar impune.





Policiaca Sujetos retenidos en Chamula por presunto secuestro a una persona





"Estamos aquí con mi familia y otros compañeros para exigir justicia de su muerte de Juan Carlos y a 6 años desde que se fue de este mundo no hay una persona detenida del caso, a pesar de que hay una denuncia de quienes son los responsables del homicidio pero la fiscalía de Justicia indígena no ha hecho nada, además ésta fiscalía dijo que el caso ya se cerró, es algo injusto lo que está pasando con la justicia en San Cristóbal, el caso no se debe de cerrar porque hay una persona muerta", indico Jiménez Velasco.

En los próximos días darán a conocer una movilización que se llevará a cabo en el Palacio de Justicia para exigir el esclarecimiento de la muerte de Juan Carlos y que las autoridades abran el caso para que se investigue a fondo el homicidio, ya que actualmente los verdaderos responsables permanecen libres.

Lucio Jiménez, aprovechó también exigir el retorno de 200 familias que fueron desalojadas en el predio irregular Santa Catarina antes INI, y que hasta la fecha estás familias se encuentran rentando cuartos y casas para poder vivir con su familia y además sufren de hambre y ante la escasez de trabajos no pueden comprar los alimentos y medicamentos cuando existe una enfermedad en cada una de las familias.





Familiares y amigos exigen la detención de los responsables del homicidio del maestro Juan Carlos Jimenez Velazco, en San Cristóbal de las Casas



Vía Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/cOfO4TsP77 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 24, 2022





Por lo que exigen el retorno al predio o en su caso la reubicación de las 200 familias qué suman en total más de 500 personas entre adultos mayores, niñas y niños.

Finalmente, denunció que un grupo de personas desplazados que se encuentran vendiendo frutas y aguas de sabores en el centro de la ciudad son extorsionados por la policía, porque les piden una cuota para que puedan vender sus productos en las calles, solicito de manera urgente qué se pare ésta extorsión qué existe por parte de los agentes, ya que los indígenas que venden sus productos en las calles es para sostenerse y poder pagar la renta, así como la compra de alimentos para sus familias.