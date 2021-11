La abuela de mi hijo me dijo que fue abusado sexualmente: padre de Mateo

Tuxtla Gutiérrez. Familiares de Mateo "N" de 7 años de edad ofrecieron la mañana de este viernes una conferencia de prensa para denunciar públicamente que el niño fue abusado sexualmente por su padrastro.

"Recurrimos a ustedes, medios de comunicación, para pedir apoyo para localizar a mi hijo menor, el cual lo vi por última vez el día dos de noviembre del presente año, fue la abuela de mi hijo que me dijo que mi hijo había sido violado" dijo Luis Fernando Filio Gómez, progenitor del infante.

Con lágrimas en los ojos el padre, exigió a las autoridades pongan atención la caso, ya que mencionó que desde que tuvo conocimiento acudió al ministerio público a levantar su denuncia a la fiscalía de la mujer, pero no hicieron nada, no ha habido algún avance.





Llegamos con el niño a la fiscalía, nos atendió un agente que no nos resolvió, nos dijo que sí el daño ya estaba hecho ya no podían hacer nada, nosotros pedimos que se le hicieran estudios y no hicieron nada, tuvimos que regresar a la casa con el niño, al otro día se lo llevó su mamá y ya no hemos sabido nada de él, mi niño lloraba que ya no se quería ir por todo lo que le hace ese hombre, señaló, María Elena Gutiérrez, abuela del presunto afectado.

Los denunciantes piden públicamente ayudar a localizar al menor para evitar continúen los agravios, ya que sigue en custodia de su presunto agresor y padrastro Eduardo "N" y su pareja Guadalupe "N" mientras las autoridades hacen justicia.