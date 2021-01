La "Curva del diablo" registra su primer accidente del 2021

Huixtla.- Un pesado tráiler que se dirigía a la ciudad de Tapachula, cargado con tarimas de madera, se volcó de manera aparatosa durante la mañana de este viernes, sobre la carretera salida Huixtla-Tapachula, el cual según reportes de las autoridades de los tres niveles de gobierno, reportan que solo dejó daños materiales.

El hecho se registró, alrededor de las 08:30 horas, cuando el tráiler de color rojo, con placas del Servicio Público Federal (SPF), manejado por el joven, Fernando N, de 25 años de edad, provenía del centro del país, con destino a la ciudad de Tapachula.





Sin embargo, debido que según manejaba a exceso de velocidad, al llegar a la curva del diablo, ubicada en la salida Huixtla-Tapachula, la velocidad y el mismo peso de la carga, hizo que el conductor perdiera el control del volante, y esto ocasionó que se saliera de la carpeta asfáltica y terminó volcándose, de manera aparatosa.

Como consecuencias, afortunadamente el conductor, salió ileso, en tanto la caja no se abrió, lo que evitó que los grupos de rápida no se llevaran la carga además que no era productos y mercancía de alimentos, además que al lugar también acudieron corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno quienes montaron vigilancia en el lugar.

Asimismo, elementos de la Policía Estatal de Transito (PET), mencionaron que es el primer tráiler que registra volcadura en esta peligrosa curva en lo que va del 2021, ya que durante el 2020, ocurrieron 6 aparatosas volcaduras de este tipo pesadas unidades, dejando millonarias pérdidas, además el accidente de dos vehículos de transmigrantes.





