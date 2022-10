Ladrones se disfrazan de payasos para asaltar casas en Tuxtla Gutiérrez

A través de denuncias en redes sociales, habitantes del fraccionamiento Los Laureles en Tuxtla Gutiérrez evidenciaron fotos de cámaras de seguridad en donde 2 sujetos vestidos de payasos rodeaban por las calles de la mencionada colonia.

Asaltantes se las ingenian para ya no ser reconocidos, y es que en las imágenes se pueden apreciar dos sujetos que traen pintado el rostro de payaso, así como una playera de rayas y pantalones cortos, lo que ha puesto en alerta a habitantes de la ciudad capital.

Lee más: Detienen a presuntos ladrones de automóviles, operaban en carreteras

A través de las cámaras de seguridad en una de la casa captaron en donde más de un ocasión los sujetos quisieron ingresar a las viviendas.

Vecinos piden a las autoridades que tome cartas en el asunto ya que la inseguridad que se vive en Tuxtla ha preocupado, por lo que en esa zona piden patrullajes.





Asaltantes se las ingenian para ya no ser reconocidos, y es que en las imágenes se pueden apreciar dos sujetos que traen pintado el rostro de payaso / Foto: Cortesía | Cámaras de seguridad de habitante





Cabe mencionar que anteriormente al presidente municipal de Tuxtla Carlos Morales fue cuestionado por un ciudadano acerca de la seguridad por lo que dijo; "Ya no puedo más, no tengo recursos", a lo que ciudadanos les preocupó ya que no están seguros.

Así también en varias colonias se han organizado a través de grupos de WhatsApp para acabar con la delincuencia y ser ellos mismos quienes la combatan.