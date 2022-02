Le robaron su moto en Cintalapa, la fiscalía no quiere tomar la denuncia

El pasado domingo por la noche, una persona fue víctima de la delincuencia, sujetos le quitaron su motocicleta en una calle oscura cerca de la colonia Juan Sabines y huyeron llevándose consigo el vehículo motorizado de la víctima.

Al no haber nada más que hacer, el afectado espero al lunes y se dirigió a las oficinas de la fiscalía del ministerio público a presentar su denuncia pero nunca se imaginó que el personal que ahí labora, lo que menos quiere es trabajar y no le brindaron el apoyo solicitado.

“Llegué a esas oficinas, subí a la segunda planta y me dijeron que ahí no me podían ayudar en nada, que yo me fuera a la tienda donde la había comprado para que adquiera un seguro y el personal de esa misma empresa me ayudaran a buscarla, no me tomaron mi declaración que yo iba hacer por el delito en el que yo había sido víctima” dijo Rafael, dueño una moto de la marca itálika, color rojo con negro de modelo reciente.

Continuó diciendo el agraviado que él cree que el personal de la fiscalía debió haber recibido su denuncia sin importarles si la moto estaba asegurada o no, pero por lo que pudo ver, él supone que ahí aplican aquel dicho que dice, “como te ven te tratan”.

Por lo anterior, sería importante que el fiscal de la región centro tuviera un poco de mas atención a su zona, ya que no es la primera vez que se sabe que acá en Cintalapa, existe un tortuguismo con el personal que está al frente de estas oficinas que se supone, deben de estar del lado de la sociedad.

Hay que tomar en cuenta que una persona al ser víctima le cuesta mucho acercarse a denunciar el hecho y cuando se decide, recibe este tipo de trato, pues mejor se va y el delito queda impune por la falta de atención de los servidores públicos que no tiene ganas de devengar el sueldo que les pagan.