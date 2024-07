Lluvias inundan viviendas en la colonia La Nueva

Tonalá.- Pobladores de la colonia La Nueva de esta ciudad se vieron afectados por las lluvias que se presentaron en esta región, en el cual autoridades reportaron viviendas encharcadas.

De acuerdo a los informes de las autoridades, las casas ubicadas entre las calles Nueva Tejada y Joaquín Miguel Gutiérrez sufrieron afectaciones por las lluvias, y es que al parecer hubo taponamientos de los desagües de los canales pluviales, ocasionando que el agua no tomara su cauce natural y por consecuencia se desviara hacia las viviendas.

Ante esta situación, algunas familias tuvieron que trabajar durante las lluvias para obstaculizar el paso del agua que amenazaba con ingresar en gran medida a sus hogares, así que algunos hicieron uso de arena, de costales y hasta de piedras para evitar el paso de las aguas.

Personal de Protección Civil acudió para brindar las atenciones a las familias que se vieron afectadas por esta situación, ayudando a sacar algunos muebles para mantenerlos a salvo del agua.

Además de que los brigadistas también trabajaron en sacar el liquido del interior de las viviendas, así como retirar el lodo con palas, logrando de esta manera que los habitantes pudieran tener nuevamente una actividad tranquila en sus casas.

Los reportes de las autoridades detallaron que en los desagües se encontraron bolsas de basura, desechos, ramas, palos, arena y tierra que arrastró el agua, lo que ocasionó el taponamiento y por consecuencia afectara a los habitantes de esta zona.

Es por ello que personal de Protección Civil y autoridades municipales han hecho un llamado a la ciudadanía para que se prevenga este tipo de casos no tirando basura en la calle, no dejando escombro ni material de construcción sobre la vía pública, además de pedirles que no saquen la basura previo al toque de campana, pues de esta manera se evitan afectaciones a los pobladores.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️