Lo ponen a limpiar río de aguas negras por presunto robo a casa habitación

San Cristóbal de las Casas.- Una persona del sexo masculino fue detenido en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas acusado de robo dentro de un domicilio, por lo que decenas de pobladores salieron a las calles y detienen al presunto ladrón y luego es amarrado cómo castigo.

Policiaca En SCLC desnudan a presunto asaltante para avergonzarlo en público

El presunto ladrón fue detenido en la colonia el Anexo Edén, en la zona norte de la ciudad quién fue sorprendido sustrayendo objetos dentro de un domicilio, como ya es costumbre los vecinos hicieron sonar su silbato como señal de alarma y de manera inmediata vecinos de la colonia salieron a las calles y detienen al presunto delincuente, luego fue golpeado y amarrado cómo escarmiento y para la próxima vez no podrá caminar en las calles de esta Colonia.

Así también, el sujeto fue castigado limpiando el río amarillo de aguas negras, "lo castigamos así, para que sele quite lo abusivo y no vuelva a cometer robos en las casas, porque nosotros de la colonia Anexo el Edén no permitimos este tipo de anomalías".

Finalmente, los colonos advirtieron que no permitirán personas ajenas o desconocidos circulando por las calles de la colonia, porque muchos llegan para ubicar los domicilios y posterior regresan y a robar por lo que pidieron a los amantes de lo ajeno no presentarse en la colonia porque serán retenidos, castigados y desnudados, luego entregar a las autoridades.