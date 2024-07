Localizan a ex candidato del Partido Verde y a su acompañante en Siltepec

Siltepec.— Autoridades de la Fiscalía General del Estado dieron a conocer que ya fueron localizados Noé “N”, quien fuera candidato al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en este municipio así como su acompañante David “N”, quienes ya se encuentran en casa, sanos y salvos.

Recordar que ambos fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 25 de junio, esto cuando viajaban a bordo de un automóvil compacto alrededor de las 17:00 horas, por lo que la familia de las dos personas mostraron su preocupación por no tener noticias sobre su paradero, pues temían por su integridad.

Hombres difundiendo que se encuentran sanos y salvos / Foto: Omar Ruiz / El Heraldo de Chiapas

A partir de dicho momento las autoridades emitieron una ficha de búsqueda y subieron los rostros de las dos personas al portal ¿Has Visto a?… Chiapas, en el cual se especificaba la descripción de ambos, a fin de que la sociedad pudiera ayudar a brindar pistas para su localización.

Lee más: Pantelhó: el municipio más difícil en las elecciones de Chiapas

Policiaca Levantan al hermano del candidato de Morena en Coita

Fue este 2 de julio por la noche cuando autoridades confirmaron que las dos personas ya habían sido localizadas, y que se encontraban sanas y salvas, por lo cual fueron trasladadas en primera instancia ante el Ministerio Público para completar la carpeta de investigación sobre su desaparición.

Noé y David mostraron a través de un escrito, hecho por su puño y letra, que se encontraban bien de salud y que no había nada más que informar sobre su desaparición, por lo que se sabe que no fueron víctimas de ningún delito, en el cual el político y su acompañante ya están reunidos nuevamente con sus seres queridos para continuar con sus actividades, esto luego de una semana en la que no tuvieran noticias sobre su paradero.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️