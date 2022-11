Localizan sin vida a Estefanía sobre la carretera Tuxtla - Emiliano Zapata

Tuxtla Gutiérrez,- Tras varios días de búsqueda, este sábado se localizó el cuerpo sin vida de Estafanía N, de 22 años, quien habría sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo 30 de octubre.

Fue una brigada de búsqueda encabezada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), en coordinación con diversas instituciones quienes localizaron sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez -Emiliano Zapata, el cuerpo sin vida de Estefanía N, quien contaba con ficha de búsqueda.

También puedes leer: ¿Fue "levantón"? No hay señales de Mauricio, hombre "detenido" en Plaza Cristal

Al lugar arribaron distintas corporaciones policiacas para dar fe de los hechos, posteriormente fue personal de Servicios Periciales quienes realizaron el levantamiento de cadáver para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo) donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio por la Fiscalía de materia correspondiente, ya que existen indicios suficientes que podría tratarse de hechos delictivos derivados de un enfoque de genero.

Según su reporte de búsqueda, Estefanía fue vista por última vez el domingo 30 de octubre a las 18:00 horas, cuando salió de su domicilio ubicado en la Colonia Real del Bosque en la capital chiapaneca, para dirigirse hacia una fiesta, presuntamente en la Colonia las Granjas.

Además, amigas de Estefanía aseguran que ella no estaba sola, pues un amigo la habría acompañado. Este acompañante fue cuestionado por amigos y familiares de la hoy occisa y aseguran que ha cambiado su versión de los hechos. Supuestamente primero dijo que había ido a dejar a Estefanía hasta su casa pero no esperó a que entrara mientras que en otros cuestionamientos ha mencionado que no la fue a dejar, sino que Estefanía se fue a su casa en un taxi.