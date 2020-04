Locatarios del mercado de dulces y artesanías matendrán abierto a pesar de las recomendaciones.

San Cristóbal de Las Casas.- Artesanas del Dulce en San Cristóbal, informaron a la población que el Mercado de Dulces y Artesanías de San Cristóbal, permanecerá abierto, aunque muchos locatarios han cerrado por el temor de ser contagiados de COVID 19, ante los primeros casos registrados en San Cristóbal, pues son personas que viven al día.

Al respecto, Eloína Camposeco Aguilar, una de las representantes de este centro de abasto y artesana del dulce, considero necesario no se haga alarma, ya que por ahora no se encuentran en la disposición de cerrar totalmente, pues el mercado es su única fuente de ingresos, por lo que invitó a quienes salgan por necesidad a la calle pasen a comprar un dulce, "pasen a endulzarse la vida un poquito".





Local En San Cristóbal toman comercios medidas preventivas ante Coronavirus





Y es que en el mercado de Dulces y Artesanías de esta ciudad, que cuenta con más de 230 locales y 22 cocinas, en su gran mayoría abierto. "Nos ponemos en las manos de Dios, primeramente y en segunda que me disculpen esas personas contagiadas pero se ha escuchado que se contagiaron porque se han ido lejos a pasear o vienen sus amistades de lejos y ahí se contagiaron desgraciadamente, pero nosotros somos gente de trabajo que no tenemos tiempo de estar paseando, entonces si Dios quiere que nos contagiemos qué le vamos a hacer".

Camposeco Aguilar dijo que en caso las autoridades les pidan cerrar el mercado, aceptarían con mucha responsabilidad, "pero les pediríamos que se pongan la mano en el corazón, porque ellos que están en el poder y ese poquito que tienen ellos, también que nos den a nosotros como comerciantes, porque si no trabajamos no comemos, también las autoridades no solo que digan váyanse, enciérrense en sus casas, quién nos va dar de comer".

En este sentido, Manuel Gómez Hernández, otro de los representantes del Mercado, indicó que las ventas han estado muy bajas, pero están tomando medidas de prevención, para que la gente se anime a llegar con ellos, "tenemos que salir a chambear, vivimos al día, no tenemos sueldo por parte del gobierno, tenemos que trabajar acá".

"Si nos obligan a cerrar, lo haremos, pero tenemos que ver qué no haya nada, pero ahorita todavía está viniendo gente, si hay un cierre de todo, lo haremos, estamos puestos en las manos de Dios y esperamos no pasen más cosas", concluyó.