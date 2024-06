Madre en resistencia; Adriana Gómez Martínez denuncia amenaza de muerte

La señora Adriana Gómez Martínez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, fundadora de la colectiva Madres en Resistencia, en busca de justicia del feminicidio contra su hija cometida el 14 de enero del 2020, denunció amenazas de muerte por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela del Socorro Zepeda Soto.

"La llamada telefónica salió de las Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y denunció públicamente a la secretaria Gabriela Zepeda Soto, si algo me llegar a pasar a mí y a mi hija, por buscar justicia me están amenazando de muerte, y pido que todas las colectivas, madres que están en busca de justicia me ayuden a compartir", dijo en conferencia de prensa.

Madre que busca justicia por el feminicidio de su hija fue amenazada de muerte por parte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

"Hoy intervinieron mi teléfono, marque a Isabel -integrante de la colectiva y presente en la conferencia- para contarle de la situación y me contesta una niña llorando que decía mamá, mamá, y otra niña de fondo. Después a Isabel le colgué y le digo por WhatsApp porque no me contestaste y me dice yo también te ando marcando y el mensaje decía 'que onda Chabela' y yo jamás me he expresado así y está intervenido mi teléfono", explicó Gómez Martínez.

En la entrada principal de Palacio de Gobierno añadió que "de seguro todas las mamás en resistencia tenemos intervenido el teléfono, así es que subirlos a la página de Madres en Resistencia que si hacen llamadas o mandan mensajes desde nuestro número no somos nosotras, es la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que está entrando en nuestras redes, hago está denuncia porque antes de que me entrada de que mi teléfono estaba intervenido me llamó una persona muy cercana a mí y me dijo que un policía de protección ciudadana le estaba pidiendo apoyo para que algunas pseudo feministas hicieran un complot en contra mía por su ir una foto en redes sociales en el sentido de que hay complicidad en el feminicidio de Jade Guadalupe Yuing Gómez, comentó.

"Todos los compañeros que estuvieron con mi hija en clases y llevaron el mismo entrenamiento de judo son sospechosos, así como todos los maestros, la directora del Instituto del Deporte -Tania Robles- también es sospechosa, y yo no voy a parar y no me voy a calmar hasta que agarren al asesino feminicida que mató a mi hija, porque algo que le voy a mandar el mensaje a Gabriela Zepeda es que la Secretaría de Seguridad está para servir y proteger a los ciudadanos, a las madres que estamos en búsqueda de justicia y no amenazarnos", añadió.

Esto es una amenaza porque me dijeron que ya le para y me tranquilizara, y no me voy a tranquilizar, algo que les voy a decir, "a mi ya me mataron, ya me asesinaron, asesinaron a mi familia, el asesino ni solo mató a Jade, me mató a mí, entonces voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Si algo me pasa es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque se supone que de ahí salió está llamada amenazándome y diciéndole a una compañera que se uniera".

Reiteró, estamos en contra de las amenazas, de.la violencia que hacen, nosotras como madres no nos vamos a pelear entre colectivas, tenemos un fin, más las madres que nos asesinaron a nuestras hijas, estamos muertas en vida, "culpo al gobierno de Chiapas, a Rutilio Escandón, si le llega a pasar algo a mi hija y a mi porque ellos son los responsables, más Zepeda, porque esto ya es una amenaza grande".

No solo soy la única que ha recibido amenazas, no acusa solo yo a esta secretaría, lo hacen muchas personas, entonces ya no creo en la autoridad, a nosotros no nos han protegido, nos amenazas, y voy a presentar denuncia penal y a entregar el chip para que investiguen de dónde salió la llamada, aunque no tenemos confianza en las instituciones, saben que somos las fundadoras de Madres en Resistencia, yo no estaba aquí, aquí me puso el asesino y los que no han obstruido la justicia, "que es Tania Robles, directora del Instituto del Deporte, y estoy segura que está mandando a la policía de seguridad pública a amenazarme de muerte, puntualizó.

