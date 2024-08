Manifestantes de Chamula causan destrozos en el Tribunal Electoral de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Manifestantes provenientes de San Juan Chamula causaron destrozos a vehículos e inmueble del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) como forma de manifestación luego del fallo sentenciado por el TEECH donde rectificó el resultado a favor del candidato Pascual Sánchez del Partido del Trabajo.

Lee también: Estudiantes de la Normal Rural Mactumactzá exigen pago de salarios a 34 docentes

Los manifestantes lanzaron piedras y dañaron dos vehículos que se encontraban en el estacionamiento del lugar, asimismo le prendieron fuego a una llanta, dejando que se consumiera, posteriormente los manifestantes se fueron del lugar tras haber hecho a conocer sus consignas.

🔥¡Dañaron vehículos y queman llanta! ‼️⚠️Manifestantes de San Juan Chamula causaron destrozos en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, se manifestaron ante el fallo del TEECH pic.twitter.com/1ogF5A63VO — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) August 9, 2024

Previo a los destrozos, los manifestantes declararon su rechazo al fallo sentenciado por el TEECH donde ractificaban la declaratoria de la validez de la elección, así como la entrega de constancia de mayoría y validez a favor del candidato del Partido del Trabajo, Pascual Sánchez Gómez.

Destrozo a vehículo por habitante de San Juan Chamula en Tuxtla / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Los manifestantes acompañaron al ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sebastián Pérez Sántiz, quien rechazó el dictamen y arremetió contra el presidente del TEECH, Gilberto de Guzmán Batiz García, así como contra las magistrados Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera y Magaly Anabel Arellano Córdova, acusándolos de corrupción.

"Da tristeza que tenemos unos magistrados aquí en el estado que no están haciendo bien su trabajo. No es la primera vez que están haciendo este tipo de actos, hay muchos municipios que están molestos por el resultado que está dando el Tribunal Electoral del Estado, no están haciendo bien su trabajo" señaló el representante.

Cabe recordar que en San Juan Chamula se solicitó la verificación del resultado de la elección luego de que denunciaron actos de violencia en algunas casillas, así como distintas irregularidades que podrían haber alterado el resultado.