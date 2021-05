Marchan en defensa del médico Salomón López

San Cristóbal de Las Casas.- Trabajadores, pacientes y familiares del médico Salomón López Guzmán, señalado de “abuso sexual” en contra de una jovencita de nombre Nayeli, la tarde del pasado jueves, marcharon por las calles de esta ciudad y se manifestaron en apoyo a la libertad del medico, partiendo de la plaza de catedral.

Al respecto, Jazmín del Roció Hernández Pérez, enfermera que labora como asistente del doctor desde hace un año se dijo sorprendida del hecho, ya que son varios los pacientes que lo conocen y jamás había tenido ningún incidente, “desde la primera vez que lo conocí es muy respetuoso, muy amable, pero no tiene nada que ver con lo que lo señalan”.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





“Estamos aquí para apoyarlo, en defensa de que salga, tenemos pensado que quizá estuvo planeado para afectarlos, no podemos asegurar, pero por lo que está pasando si, mas por la organización que esta metida, yo y su familia, sus hijos tememos por nuestra vida, porque dijeron que tomarán represalias si no lo meten a la cárcel”, dijo.

Dejó en claro que el médico en todo momento estuvo en acuerdo en presentarse a las instancias porque no tenia nada que temer, pero si existe riesgo en su integridad y la familia, “pedimos justicia para él, me he quedado solo con él, jamás me ha tratado mal, siempre buscando enseñarme”.

Con leyendas de libertad al Dr. Solomon, me ayudó a dar la vida a mi bebé, entre otros, una veintena de personas en su mayoría mujeres, pidieron sea puesto en libertad. Y es que Arely Urbina, mamá de la joven Nayeli, aseguró que su hija fue abusada sexualmente, y que tenía daño psicológico por el tema y esperaba que el doctor fuera encarcelado y se le retirará la cédula profesional.