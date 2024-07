Menor sufre maltrato familiar en Ocosingo

Ocosingo - Un menor de escasos 11 años de edad vive y duerme en la calle en la ciudad de Ocosingo, debido a los maltratos que recibió por parte de sus hermanas, así lo denunció el menor, por lo que la ciudadanía pide la intervención de las autoridades del DIF municipal para prestarle un lugar donde vivir, así como brindar alimentación y atención médica, ya que sufre quemaduras en la cabeza, provocado por sus hermanas.

Lo anterior, el menor dijo que vive en una de las calles de la ciudad de Ocosingo, por las fuertes lluvias que se está registrando, se protege en algún corredor o techo de una casa, desde que salió de su casa ha vivido en la calle, “me escapé de mi casa porque mis hermanas me maltrataron y me echaron aceite hirviendo en mi cabeza”.

Lee más: Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer

Local Organizaciones denuncian alarmante violencia infantil en Chiapas

"Yo vivo en la calle y tengo quemaduras en la cabeza, mis hermanas me echaron aceite hirviendo, por eso me escapé de la casa, no tengo comida, ni dónde dormir, yo estoy aquí en la calle, pero ya no voy a regresar en la casa porque me maltratan mucho, la gente a veces me regala comida, pero yo duermo en la calle y sufro de quemaduras”, señaló.

Finalmente, la ciudadanía de Ocosingo pide a las autoridades del municipio a través del DIF municipal su intervención para apoyar al menor, porque las quemaduras que presenta en la cabeza no ha sido tratado por un médico, por lo que de manera urgente piden para que sea atendido por un especialista, porque podría presentar un infección.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️