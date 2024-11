Exigen justicia por Mónica, víctima de feminicidio

En conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, decenas de personas se movilizaron este 25 de noviembre en la capital chiapaneca para exigir justicia por el feminicidio de Mónica, ocurrido el pasado 19 de noviembre en la colonia Terán.

La marcha, integrada por familiares, amigas y colectivas feministas, partió desde el Puente de Colores y culminó frente al Palacio de Gobierno. Con pancartas, consignas y velas, las manifestantes recordaron a Mónica y a todas las víctimas de violencia de género en Chiapas, al tiempo que denunciaron la falta de avances en la investigación del caso.

Exigiendo justicia por Mónica, víctima de feminicidio en Chiapas / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"¡No más impunidad!", fue el clamor de quienes participaron en la movilización. Las organizadoras señalaron que, hasta el momento, el presunto autor intelectual del feminicidio no ha sido detenido, lo que refleja la inacción y deficiencias de las autoridades en el seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres.

En entrevista, Fernanda Barba, una de las mejores amigas de Mónica, mencionó que hasta el momento no se ha tenido nada relevante en la investigación, pues no se tienen datos concretos acerca del presunto feminicida Miguel Ángel "N", ya que toda su vida privada se basaba en ella.

Familiares y colectivas feministas marchan por la justicia de Mónica / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"No han podido dar con él, yo me pregunto y creo que es la impotencia y el enojo de que, como teniendo esa prueba, no pudiste buscar en los alrededores. Realmente, salió el video y se ve todo claramente, y que no hayan podido dar con su paradero", indicó una de las mejores amigas de Mónica.

Reiteró Barba que los días sin Mónica han sido difíciles de procesar, ya que la forma en que murió fue dolorosa para ella y difícil de creer, pues su ex pareja nunca mostró indicios de ser una persona agresiva, sino todo lo contrario, por lo que los tomó por sorpresa.

La memoria de Mónica vive en la marcha por justicia y contra la impunidad / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Además de exigir justicia para Mónica, las participantes reclamaron el fortalecimiento de los protocolos de investigación y medidas efectivas para garantizar la seguridad de las mujeres. También hicieron un llamado a las autoridades para dar seguimiento puntual a las carpetas de investigación relacionadas con feminicidios y otros delitos de género.

El caso de Mónica ha generado indignación y preocupación en la sociedad tuxtleca, sumándose a la lista de feminicidios que permanecen sin resolver en el estado. En este día de lucha, la voz de Mónica y de muchas otras mujeres resonó en las calles, exigiendo el fin de la violencia, la impunidad y el desinterés gubernamental.

Las manifestantes concluyeron la jornada frente al Palacio de Gobierno con un llamado urgente a las autoridades locales y estatales para actuar con responsabilidad y sensibilidad ante la violencia de género, garantizando justicia y prevención efectiva de estos crímenes.

