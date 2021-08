Muere bebé al no ser atendido en el Hospital de Las Culturas de SCLC

Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- Un bebé falleció en las afueras del Hospital de Las Culturas, según algunos familiares que hicieron llegar a esta mesa de redacción un vídeo, tras no ser atendidos o le negaron la atención la madrugada de este martes

“En este hospital no quisieron atendernos, la pobre criatura se murió por su culpa los doctores, ya son tres veces que lo traen y no nos quisieron atender, porqué el doctor no lo quiere atender, va venir de la comunidad porque el bebé se está agravando y no lo quieren atender, acaban de volver casar a mi cuñada para o atender su hijo, si no lo van a atender va venir la comunidad”, se escucha en una narración con voz de mujer.





El bebé de María “N” falleció ya que no fue atendido, pues argumentaban que el bebé ya estaba muerto, pese a las tres ocasiones en que lo llevaron para ser atendidos”.

Fuentes consultadas cercanas al Hospital de Las Culturas, señalan que el infante fue llevado sin vida y por esa razón los médicos prefirieron no recibirlo, pero hasta el momento no hay una versión oficial.