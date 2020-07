Mujer es estafada con "el cuento" del cachito de lotería

Tuxtla Gutiérrez. Una mujer proveniente del municipio de la Concordia fue estafada con un cachito de lotería por una pareja en el centro de esta ciudad.

De acuerdo a la versión de la agraviada, dijo que ella se encontraba sobre la 3 poniente y avenida central cuando llegó una mujer y un hombre para pedirle favor de cambiarle un boleto ganador de lotería.





"Me pidieron que que le cambiara el cachito ganador, a cambio les dejé Seis pares de zapatos , 4 mil pesos y dos teléfonos celulares, al llegar al banco me dijeron que el billete era apócrifo, al regresar a donde me contactaron ya no estaban" comentó la víctima.

Policías motorizados acudieron a levantar los datos del hecho y recomendaron a la fémina levantar su denuncia ante las autoridades competentes.