Mujer es golpeada al parecer por su ex pareja en plena vía pública

Un sujeto, quien al parecer no estaba al tanto de la fecha, se encontró con su ex pareja sentimental no para darle un regalo, sino para dejarla toda ensangrentada tras una calurosa discusión; la dama terminó con una herida hecha por un objeto filoso a la altura del brazo y tuvo que ser intervenida por paramédicos, el hecho se suscitó en la colonia Maldonado.

Autoridades que se encontraban realizando trabajos de patrullaje preventivo se percataron de que sobre la 12va ote entre 9na y 10ma sur de la colonia antes mencionada una mujer yacía en la cinta asfáltica con mucha sangre en una de sus extremidades, por lo que de inmediato se acercaron a socorrerla y llamaron a paramédicos.









La mujer mientras recibía asistencia por parte de los especialistas, se identificó como Sandra “N” de 45 años de edad y explicó que minutos antes, se encontraba discutiendo al parecer con su ex pareja sentimental de nombre German “N” de 34 años cuando este comenzó a golpearla y a jalarle el cabello, la dama, en su intento de escapar chocó contra un objeto filoso quedando con una herida en uno de sus brazos.

Los uniformados realizaron varios trabajos de patrullaje en la zona, sin embargo, el presunto agresor ya había escapado de la escena con éxito.

Antes de retirarse orientaron a Sandra para que asista a la Fiscalía e interponga su denuncia para que el caso no quede impune.

/TG