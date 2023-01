Mujer punto de aliviarse a bordo de su auto es impactada por presunto ebrio

Tuxtla Gutiérrez. La madrugada de este miércoles se registró un aparatoso accidente de tránsito en el libramiento Sur a la altura de la colonia Diana Laura y frente al monumento de la antorcha.

El informe policial detalló que dos vehículos colisionaron por presunto alcance, en el vehículo afectado de color negro Honda tipo Acord viajaba una mujer en estado de gestación de 9 meses, el padre y un primo de ellos, quienes se dirigían a una clínica ubicada en Terán ya que iba a ser preparada para la intervención por que daría a luz.

Del brutal golpe el carro quedó reducido a fierros retorcidos, toda la parte de la carrocería y del compacto quedó inservible, por fortuna todos los tripulantes resultaron con heridas leves y algunos golpes en la anatomía.





Una familiar de la embarazada escribió en su Facebook; "Leia Emilia está citada para nacer hoy a las 8:00 a.m, en una clínica ubicada en Terán. A las 4:00 a.m, cuando se dirigían a la clínica para preparar a mi cuñada, un conductor en estado de ebriedad, chocó con el carro de mis tíos, donde también viajaba mi cuñada, mi hermano y mi primo. Todos están bien, recibieron golpes, fue pérdida total del carro, la peor experiencia en nuestra vida. Amigos ayúdenme a orar para que Leia Emilia y mi cuñada Keny Pozo sigan en manos de Dios y se haga justicia por esta situación que no debía pasar."

Datos extraoficiales arrojaron que la mujer fue llevada a una clínica particular donde continuó su proceso y vio nacer a su primogénita, mientras que el responsable quedó detenido hasta deslindar responsabilidades ante la autoridad competente.