Rescatan a mujer secuestrada en Altamirano; su familia busca justicia

Altamirano- Desde la cabecera municipal de Altamirano, un grupo de personas denunciaron que una familia ha sido víctima de violencia y secuestro ocasionado por el ex síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera junto con él equipo del movimiento 14 de agosto, y los responsabilizan directamente a Gabriel Montoya de ser el autor material del secuestro, afortunadamente fue rescatado por la misma familia.

La tarde de este martes desde Altamirano, el grupo de habitantes denunciaron que ante la falta de autoridad en el municipio, Epifanio Alfonso secuestró a una dama de identidad reservada, el cual fue rescatada por sus familiares y un grupo de personas, presentando huella de tortura, moretones en todo el cuerpo, con aparente abuso, así lo denunciaron a través de un video enviado por los padres de la víctima.

El padre de familia mencionó que Epifanio y Gabriel son los autores intelectuales de haber secuestrado a su hija, así también los responsabilizan a una regidora concejal y otras personas involucradas del secuestro, afortunadamente la víctima ya se encuentra con sus familiares, luego de ser rescatado por un grupo de personas.

Agregaron que, uno de los responsables del secuestro es entregado a las autoridades correspondientes y exigen que se investigue el resto de los involucrados del secuestro, "queremos la tranquilidad, queremos la paz, queremos vivir tranquilos en el pueblo, ya no más violencia provocada por estos sujetos ya mencionados, nosotros como campesinos no queremos actuar con nuestra propia mano, queremos que se haga justicia del secuestro y que no quede impune".

Finalmente, el padre de la víctima dijo que las personas involucradas que sean investigados y que se detenga para que se haga justicia, porque cometieron un secuestro en Altamirano y no quede quedar impune, exigieron a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para que castiguen a todos los responsables que han atemorizado al pueblo de Altamirano por haber estado involucrados en los secuestros, asaltos y asesinatos en contra de la población.

