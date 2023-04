Localizan a mujer tirada en barrio la Pimienta, causa movilización policiaca

Tuxtla Gutiérrez. Una mujer que se encontraba tirada en la vía pública generó una intensa movilización policíaca al norte oriente de la capital chiapaneca. De acuerdo con los reportes, la mujer había sido agredida y no contaba con signos vitales.

El incidente tuvo lugar en la banqueta de la 10 norte y esquina de la 1 oriente del barrio la Pimienta, donde la mujer de aproximadamente 50 años de edad fue encontrada por los vecinos. Según los informes, la persona vive en situación de calle y acostumbra a deambular por la zona.

Los reportantes manifestaron que desde la tarde del domingo observaron que la mujer ya no se movía, por lo que temían lo peor. Ante esto, personal de servicios de socorros de protección civil municipal acudió al lugar para dictaminar la situación de la femenina. Tras realizar los estímulos externos necesarios, la mujer respondió y pudo dialogar con el personal de atención médica.









A pesar de que se informó que la mujer no había sufrido lesiones, decidió quedarse en el lugar por su propia decisión, ya que no tiene casa. Según fuentes cercanas, la mujer se movió por su propio pie y no quiso ser trasladada a algún hospital para recibir atención médica.

