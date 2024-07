Organizaciones se apoderan de tres casas en Altamirano

Una organización se apoderó de tres viviendas en la cabecera municipal de Altamirano, las víctimas claman justicia y piden el apoyo a las autoridades del gobierno del estado, porque temen por sus vidas a cada una de las familias, mientras en otro lado de Altamirano continúa invadido un predio y que hasta la fecha los propietarios siguen fuera de sus tierras, el municipio sigue sin autoridad desde hace más de 11 meses, por lo que están aprovechando de desestabilizar la paz en el municipio.

Resulta que la organización 14 de agosto que tiene presencia en la cabecera municipal de Altamirano, esta organización creció durante la administración del ex alcalde Roberto Pinto Kanter, donde le permitió la retención de personas, así como el ingreso de mototaxis, ahora ha tomado fuerzas y pretende estar controlando el municipio, mientras algunos habitantes temen por sus vidas, por sus casas, sus terrenos y animales porque podrían ser arrebatados por la organización.

Han despojado a familias de sus viviendas / Foto: El Heraldo de Chiapas

Lee más: Ataques armados en municipios de Chenalhó y Pantelhó en región Altos de Chiapas

En una denuncia telefónica una de las tres familias que fueron arrebatados sus casas, el cual omitió su identidad por temor a represalias, dijo que esta organización 14 de agosto se apoderó de tres casas en el barrio de Guadalupe en la cabecera municipal de Altamirano y segundos después los propietarios huyeron para evitar que sean retenidos o asesinados, “a pesar de la presencia de la policía estatal que están destacamentados a la altura del seguro social, y que a un kilómetro está el cuartel militar del 11 Cuerpo de Infantería No Encuadrado (11 Cine), no han hecho nada para detener a los líderes de este grupo, no tengo casa, los quitaron los 14 de agosto”.

Local Grupos armados cortan suministro eléctrico y líneas telefónicas en Chicomuselo, Chiapas

Mientras tanto, otro grupo de campesinos se encuentran fuera de sus tierras desde hace tres días al ser invadidos por la organización 14 de agosto y Papich encabezado por Gaspar, los denunciantes dijeron que este grupo están aprovechando por la ausencia de las autoridades en Altamirano, y que a 11 meses y 14 días que empezó el conflicto, el pueblo de Altamirano ha quedado en el olvido, “desde el 8 de agosto de 2023, las organizaciones señaladas han generado enfrentamientos con resultado de personas muertas, lesionados, retenciones, quemas de casas y vehículos, bloqueos carreteros, la toma de la presidencia municipal, el corte de la energía eléctrica y el suministro de agua potable en los domicilios, la suspensión de clases de 16 escuelas educativas, las autoridades deben de aplicar el estado de derechos, la gente se está cansando”.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️