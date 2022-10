Padres de familia denuncian presunta negligencia del director de la ESTI 69 por riña estudiantil

Tuxtla Gutiérrez.- Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 79 ubicado en la 13 oriente y 11 sur de la colonia Maldonado denunciaron públicamente la presunta negligencia del director ante un caso de riña que dejó dos jovencitas lesionadas el día de ayer.

Los inconformes señalaron que el día miércoles por la tarde ocurrió una pelea entre dos mujeres contra una mujer y un hombre, dejando como saldo una adolescente de nombre Alondra "N" y Elizabeth "N" de segundo grado.

Don Rodolfo Martínez, padre de una de las agraviadas detalló que la riña ocurrió en los pasillos de los salones, pero señaló que fue un varón quien golpeó a su primogénita dejándole una lesión en la nariz y esguince del cuello.





"Nosotros pedimos la pronta intervención de las autoridades competentes, no es posible que el director no nos dé la cara e informe de lo ocurrido, asimismo los jóvenes adolescentes continúan llegando a clases, mientras que las afectadas por temor no ingresaron, el sub director señaló que no tienen la competencia para atender el tema y ellos son la autoridad que deben atendernos pero no lo hacen" dijo el padre de la menor.

Los inconformes solicitaron también presencia de la Secretaría de Educación para atender el caso, así como patrullajes preventivos durante la entrada y salida del alumnado para evitar algún conflicto, finalizaron.