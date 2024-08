Envenenan perros en San Cristóbal; autoridades no se pronuncian

San Cristóbal - Habitantes de la zona sur de San Cristóbal de las Casas denunciaron que, por lo menos tres perros fueron encontrados muertos tirados en las calles, y que hasta el momento personal de salud no ha hecho un pronunciamiento del caso, mientras varios animalitos pasean en las calles de las colonias y barrios de la ciudad, piden que personal de salud visite las calles de la zona.

Dijeron que los animales podrían haber sido envenenados en San Cristóbal de las Casas, porque muchos vecinos se encargan de darles agua o comida con veneno, y que hasta la fecha las autoridades de salud no han pronunciado sobre la muerte de los animales, mientras los protectores de animales en esta ciudad colonial condenan este hecho lamentable.

Se sigue exigiendo alguna ley que sancione el maltrato animal / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Al respecto, Celeste Coello Armas, fundadora y presidenta de Provida Animal JDCA, en entrevista dijo que es lamentable sobre la muerte de los animales que existe en San Cristóbal de las Casas y Chiapas, pidió a la ciudadanía no maltratar a los animalitos, porque son un ser viviente que merecen ser tratados con amor, y no maltratarlos.

“Es muy lamentable que siga existiendo el maltrato de animales en San Cristóbal, sobre todo en la entidad no existe una ley para proteger los animales, que se castiguen a las personas que hacen esto, desapruebo totalmente este tipo de situaciones, estamos en la lucha para que se pueda hacer una ley contra el maltrato animal, estamos en la lucha para que ellos puedan tener derechos y nosotros seamos la voz de ellos, son seres indefensos, es indispensable que nosotros como ciudadanos hagamos esa labor de cuidarlos”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a la población a no maltratarlos, porque son seres indefensos, no pueden hablar, no razonan, pero son muy inteligentes, “está comprobado científicamente que un animal tiene el cerebro desarrollado de un niño de 2 a 3 años, por eso nosotros podemos hacer algo por ellos, podemos darle un poco de agua y de comida sin maltratarlos, podemos darles refugio, hogar temporal, provida animal tiene un programa que se esteriliza de manera gratuita, no los maltratemos”.

