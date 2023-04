Familiares piden apoyo para localizar a Liliana Gómez, desaparecida en Tuxtla

Familiares de la joven Liliana Gómez Hernández han solicitado el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la mujer antes mencionada. Ya fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado, la cual ya activó el mecanismo "Protocolo Alba" para su búsqueda inmediata.

Según relatan los familiares, Liliana desapareció el pasado viernes 21 de abril, luego de que saliera de su casa ubicada en el Fraccionamiento Los Poetas, en Tuxtla Gutiérrez, con rumbo hacia el plantel No. 33 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), escuela en la que estudia.

Sin embargo, Liliana no asistió a clases, no se presentó a la escuela y sus familiares no tuvieron comunicación con ella desde que salió de su casa, por lo que fue reportada como desaparecida.

Detallan que como señas particulares, Liliana tiene brackets y tiene con dos lunares grandes en su cuello, tiene 16 años de edad, sus ojos son color café obscuro, mide 1 metro y 60 centímetros y pesa 54 kilos.

En caso de dar con su paradero u obtener cualquier tipo de información acerca de su desaparición puede comunicarse a los teléfonos 961 305 3698 y 961 352 4500 o también vía WhatsApp 961 665 4869 y 961 287 1808. También puede comunicarse a las autoridades, llamar al 800 2 20 2011 o vía WhatsApp al 961 655 0324

