Sorprenden a policías manejando en estado de ebriedad en Tuxtla Gutiérrez

Unos supuestos policías ministeriales fueron sorprendidos manejando un vehículo oficial en estado de ebriedad, trascendió que los oficiales se encontraban a la altura de la prolongación de la 5ta Norte cuando los ciudadanos se percataron del hecho rápidamente comenzaron a grabarlos y a exponerlos para posteriormente dar aviso a más oficiales quienes fueron los que retiraron a los uniformados en aparente estado de ebriedad del lugar.

Una situación penosa se vivió en la capital chiapaneca y es que ciudadanos se percataron que unos agentes de seguridad se encontraban en un vehículo oficial en aparente estado de ebriedad, ante la situación rápidamente comenzaron a documentar el hecho para que las personas pudieran ver lo sucedido, de igual forma no permitieron que se retiraran del sitio pues rápidamente querían abandonar el lugar donde se encontraban.

Al cabo de unos minutos llegaron otros uniformados quienes los retiraron del sitio y posteriormente de igual forma se llevaron el vehículo, rápidamente se comenzó a cuestionar esta decisión puesto que muchos empezaron a decir que no serían trasladados a instancias correspondientes.





Los ciudadanos que fueron testigos del hecho denunciaron lo sucedido a las autoridades / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Por ahora en las instalaciones de la procuraduría del estado no tienen ningún reporte y es que afirman que regularmente se ve reflejado hasta el siguiente día, no obstante, los ciudadanos afirman que no se hizo ninguna detención pues las personas fueron retiradas por otros elementos quienes no se quisieron identificar al momento de arribar al sitio.