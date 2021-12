Presunta pelea entre hermano de ex diputado y pareja termina en tragedia

OCOZOCUAUTLA. Una presunta discusión de una pareja que habían sido esposos terminó en tragedia, la policía dijo que el masculino perdió la vida y la femenina se encuentra muy delicada de salud en la cama de un hospital de la ciudad capital.

De acuerdo con los muy pocos datos obtenidos por lo hermético de la situación, Rodrigo "N", hermano del ex diputado Eduardo "N" al filo del mediodía de este viernes habría llegado a su rancho denominado “Dolores”, ubicado sobre la carretera de paga Coita-Las Choapas, y al arribar se topó con su ex pareja en el inmueble, según versiones y tras discutir, Rodrigo "N" presuntamente le habría disparado en la cabeza a su ex mujer de nombre Carmen "N", y después él se quitó la vida de la misma forma.





Cuando el reporte se emite vía 911, personal de socorro y corporaciones policiacas arribaron al rancho, pero solo estaba el cuerpo sin vida del masculino, al parecer y en un vehículo lo particular llevaron a Tuxtla Gutiérrez a la femenina para que los médicos de un hospital particular le intentaran salvar la vida.

Al no haber nada más que hacer, las corporaciones que llegaron al lugar acordaron el área y dieron parte al personal pericial para que se constituyera al sitio a dar fe de lo sucedido y a ordenar el levantamiento de cuerpo para que fuera llevado al anfiteatro más cercano.

Por lo anterior, el fiscal del ministerio público abrió una carpeta en torno a lo sucedido, a fin de agotar todas las líneas de investigación hasta saber lo que realmente pasó en este rancho.